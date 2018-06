Köln (dpa) - Günther Jauch (59) übernimmt bei RTL eine neue fünfteilige Quizshow-Reihe. Bei "500 - Die Quiz-Arena" müssen die Kandidaten insgesamt 500 Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen beantworten, wie RTL in Köln mitteilte.

Dabei gibt es weder Joker noch die Möglichkeit, aus mehreren Antworten die richtige auszuwählen, anders als beim ebenfalls von Jauch moderierten Quiz "Wer wird Millionär?". Wie viele Kandidaten antreten, verrät RTL noch nicht, genauso wenig wie die Ausstrahlungstermine. Sie sollen aber in die Sommerpause fallen, in die sich "Wer wird Millionär?" am 6. Juni verabschiedet und die bis Ende August dauert, wie ein RTL-Sprecher sagte.

"Wer wird Millionär?" ist RTL zufolge die erfolgreichste und am längsten laufende Quizshow Deutschlands. Ob "500 - Die Quiz-Arena" die Chance bekommt, daran anzuknüpfen, ist noch offen. "Aktuell ist es eine fünfteilige Eventshowreihe. Danach schauen wir weiter", sagte der Sprecher.

Das Vorbild der Show ist die Sendung "500 Questions", die im US-Sender ABC erstmals 2015 zu sehen war. RTL zitiert Jauch mit der Einschätzung: "Für die Spieler ist es ein Quiz am Limit. Die schlauesten Kandidaten werden beim vielleicht schwierigsten Quiz der Welt antreten. Wer bestehen will, braucht ein sehr gutes Allgemeinwissen, strategisches Geschick, Durchhaltevermögen und sehr starke Nerven."