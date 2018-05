München (SID) - Die deutschen Davis-Cup-Spieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 8) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 4) sind ins Halbfinale des Sandplatzturniers in München eingezogen. Tennis-Hoffnung Zverev bezwang den topgesetzten Belgier David Goffin nach 2:22 Stunden 6:3, 4:6, 6:3, Vorjahresfinalist Kohlschreiber gewann nach 80 Minuten gegen den früheren US-Open-Champion Juan Martin del Potro (Argentinien) 6:4, 6:1.

Der 19 Jahre junge Zverev trifft am Samstag (13.30 Uhr) auf den Österreicher Dominic Thiem, Kohlschreiber (32) spielt im Anschluss (nicht vor 15.00 Uhr) gegen den Italiener Fabio Fognini um den Einzug in sein fünftes Finale bei den BMW Open. Zweimal (2007 und 2012) hat er bislang den Titel am Aumeister gewonnen, im vergangenen Jahr hatte er im Endspiel gegen Andy Murray (Großbritannien) knapp verloren.

Für Zverev ist es die zweite Halbfinalteilnahme in Deutschland, nach seinem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum vor knapp zwei Jahren. Der Youngster setzt damit seinen Weg in die Weltspitze fort, seit Montag steht er als 49. erstmals in seiner Karriere unter den besten 50 Spielern der Welt. Mit einem Sieg über den Weltranglisten-15. Thiem stößt er unter die besten 40 Spieler im Ranking vor.