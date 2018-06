Kiew (AFP) Die Regierung in Kiew und pro-russische Separatisten haben sich anlässlich des orthodoxen Osterfests auf eine neue Feuerpause in der Ostukraine geeinigt. Sie werde um Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) in Kraft treten und mindestens bis zum Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland am 8. Mai halten, teilte eine Sprecherin des ukrainischen Unterhändlers am Freitag nach einer entsprechenden Übereinkunft der Minsker Kontaktgruppe mit.

