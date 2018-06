Los Angeles (AFP) Bei Protesten gegen einen Wahlkampfauftritt des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump sind in Kalifornien etwa 20 Teilnehmer festgenommen worden. Laut einem Bericht der Zeitung "Los Angeles Times" lieferten sich hunderte Demonstranten am Donnerstag in Costa Mesa gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Zusammenstöße fanden außerhalb eines Amphitheaters statt, in dem Trump zu mehreren tausend Anhängern sprach.

