Chicago (dpa) - Moritz Böhringer hat noch keine Minute in der National Football League NFL gespielt und dennoch bereits für ein Novum in Amerikas Lieblings-Sportart gesorgt.

Der 22 Jahre alte Wide Receiver wurde in Chicago als erster europäischer Spieler direkt von einem NFL-Team verpflichtet. Bei der so genannten Draft, bei die die Nachwuchstalente auf die 32 NFL-Teams verteilt werden, sicherten sich die Minnesota Vikings seine Dienste. Böhringer wurde an 180. Stelle gezogen.

"Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich derzeit fühle, bin einfach überwältigt und glücklich, gedrafted worden zu sein", sagte Böhringer. Der Schwabe bekam jede Menge Glückwünsche, unter anderem von US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. "Gratulation an den gebürtigen Stuttgarter @MoBoehringer. Viel Glück Moritz!", twitterte Klinsmann.

Für gewöhnlich führt der Weg in die NFL über eine US High School und ein anschließendes College. Böhringer hingegen begann erst als 17-Jähriger bei den Crailsheim Titans mit American Football. Im Vorjahr kam er zu den Schwäbisch Hall Unicorns in die German Football League GFL, wurde mit dem Team Vizemeister und umgehend zum besten Neuling der Spielzeit gewählt.

Der 1,95 große und 100 Kilogramm schwere Maschinenbaustudent wird künftig Mitspieler von Adrian Peterson sein. Als Böhringer vor fünf Jahren eher zufällig auf Youtube ein Highlight-Video von Minnesotas Runningback-Star sah, fand er Interesse am American Football und begann mit dem Sport. Ende Februar flog Böhringer nach Florida, wo er wenig später zahlreiche NFL-Scouts bei einem Test-Training begeisterte. "Er ist ein sehr schlauer Junge, versteht Football mit all seinen Laufwegen, muss aber natürlich noch viel lernen", sagte Vikings-Trainer Mike Zimmer.

Böhringer ist neben Sebastian Vollmer und Markus Kuhn (beide New England Patriots), Kasim Edebali (New Orleans Saints) und Mark Nzeocha (Dallas Cowboys) aktuell der fünfte Deutsche in der NFL. Björn Werner befindet sich nach seiner Entlassung bei den Indianapolis Colts derzeit auf Vereinssuche.

NFL-Internetseite

Twitter-Account Klinsmann