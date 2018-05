Berlin (AFP) Das Kanzleramt lässt einem Bericht des "Spiegel" zufolge NS-Verstrickungen in seiner Gründerzeit aufarbeiten. Wie das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, soll die Untersuchung der Historie in einem "ressortübergreifenden Forschungsprogramm" erfolgen, das Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorantreibe.

