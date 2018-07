Paris (AFP) Der "Bolero" wird zum Gemeingut. Am Sonntag endet der Urheberschutz für das Stück von Maurice Ravel, das zu den berühmtesten Werken der klassischen Musik zählt: Jeder darf es künftig lizenzfrei nutzen, ohne dass Tantiemen fällig würden. Ravel hatte das Stück 1928 geschrieben, im selben Jahr wurde es in Paris uraufgeführt. Schätzungen zufolge hat der "Bolero" allein seit 1960 rund 50 Millionen Euro an Tantiemen eingespielt.

