Hamburg (SID) - Der SC Magdeburg ist Cupverteidiger SG Flensburg-Handewitt beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg ins Endspiel am Sonntag gefolgt. Der ehemalige Champions-League-Gewinner besiegte den Bergischen HC in der Verlängerung mit 36:33 (29:29, 14:15), damit kommt es zum gleichen Finale wie im Vorjahr. Zuvor hatte sich Vorjahressieger Flensburg gegen Bundesliga-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen ebenfalls nach Verlängerung mit 31:30 (26:26, 14:12) durchgesetzt.