Nairobi (AFP) Nach heftigen Regenfällen ist in Kenias Hauptstadt Nairobi ein mehrstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Das siebenstöckige Gebäude im Stadtteil Huruma sei am Freitagabend in sich zusammengesackt, teilte das kenianische Rote Kreuz mit. Unklar war zunächst, wie viele Menschen verschüttet wurden. Mehr als 40 Menschen seien bereits lebend aus den Trümmern gerettet worden, sagte eine Sprecherin. Mindestens 15 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

