München (dpa) - "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow liebt die direkte Art der Leute in Bayern. "Der Bayer sagt immer, was er denkt. Das mag ich. Da läuft nix hintenrum. Nix Falsches", sagte die 47-Jährige im Interview der Münchner Zeitung "tz". "Er sagt so was wie: "Frau Zietlow, i mog Sie ja eigentlich ned, aber..." Das ist doch herrlich."

Die gebürtige Rheinländerin lebt seit zwölf Jahren südlich von München. Auch sie selbst wäre inzwischen gern Bayerin. "Daran arbeite ich jeden Tag", sagte sie mit einem Augenzwinkern. "Das hier ist meine Heimat - längst nicht mehr Bonn, wo ich geboren, oder Bergisch Gladbach, wo ich aufgewachsen bin."