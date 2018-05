Berlin (dpa) - In der Flüchtlingskrise dringen offenbar mehrere EU-Staaten darauf, ab Mitte Mai für mindestens sechs Monate weitere Grenzkontrollen im Schengen-Raum durchführen zu können. Zu den Ländern gehörten laut einem Medienbericht neben Deutschland und Frankreich auch Österreich, Belgien, Dänemark und Schweden, schreibt die "Welt" unter Berufung auf hohe EU-Diplomaten. Die sechs Staaten begründeten ihren Vorstoß damit, dass die Lage an den EU-Außengrenzen zwar weniger dramatisch sei als in der Vergangenheit, "aber an einigen Orten noch andauernde Versäumnisse existieren".

