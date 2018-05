Rosberg holt Sotschi-Pole - Hamilton mit Motorproblemen

Sotschi (dpa) - Nico Rosberg hat sich die Pole Position für den Grand Prix von Russland gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies in der Formel-1-Qualifikation am Samstag Ferrari-Star Sebastian Vettel auf den zweiten Platz. Wegen eines unerlaubten Getriebewechsels wird der Heppenheimer aber fünf Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Für den WM-Führenden Rosberg war es die zweite Pole nacheinander und die 24. seiner Karriere. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas im Williams. Lewis Hamilton konnte wegen Motorproblemen nicht an der dritten K.o.-Runde teilnehmen.

Herber Dämpfer für Nürnbergs Aufstiegsträume - 1:3 in Braunschweig

Braunschweig (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat im Kampf um den direkten Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Franken verloren am Samstag mit 1:3 bei Eintracht Braunschweig und liegen damit zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte hinter dem Tabellenzweiten RB Leipzig. Salim Khelifi, Ken Reichel und Maximilian Sauer trafen für die Niedersachsen, Guido Burgstaller war für die Gäste erfolgreich. Von Relegationsrang drei ist Nürnberg seit Freitag nicht mehr zu verdrängen.

Tennistalent Zverev verpasst Endspiel beim Turnier in München

München (dpa) - Tennis-Teenager Alexander Zverev hat den Einzug in sein erstes Finale auf der ATP-Tour verpasst. Der 19 Jahre alte Hamburger unterlag am Samstag beim Sandplatzturnier in München im Halbfinale mit 6:4, 2:6, 3:6 gegen den an Nummer drei gesetzten Dominic Thiem. Der Weltranglisten-15. aus Österreich trifft im Endspiel der BMW Open an diesem Sonntag auf den zweimaligen Turniersieger Philipp Kohlschreiber oder den Italiener Fabio Fognini.

Robben fehlt auch im Rückspiel gegen Atlético - Hoffnung auf Endspurt

München (dpa) - Arjen Robben wird dem FC Bayern auch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid fehlen. "Es geht mir noch nicht so wie gewünscht, nicht so gut, wie es sein soll. Aber wir bleiben dran und kämpfen darum, noch in dieser Saison zurückzukommen und in dieser Saison noch eine Rolle zu spielen", sagte Robben am Samstag bei fcb.tv. Robben fehlt den Bayern wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung. Der Niederländer kam zuletzt in der Bundesliga Anfang März gegen Borussia Dortmund zum Einsatz.

Beck bei Tennis-Masterturnier in Madrid zum Auftakt gescheitert

Madrid (dpa) - Annika Beck ist in der ersten Runde des Mastersturniers in Madrid ausgeschieden. Die Tennisspielerin aus Bonn unterlag am Samstag der Russin Jekaterina Makarowa 3:6, 4:6. Makarowa trifft nun bei der mit 4,8 Millionen Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung auf die Gewinnerin der Partie zwischen Andrea Petkovic aus Darmstadt und Timea Bacsinszky aus der Schweiz.

Braunschweigs Basketballer verlieren Trainer und Sportdirektor Korner

Braunschweig (dpa) - Trainer Raoul Korner wird den Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig zum Saisonende verlassen. Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 42 Jahre alte Österreicher arbeitete seit drei Jahren als Coach in Braunschweig und seit 2014 auch als Sportdirektor. Korner gilt als Kandidat für den Trainerposten beim Ligakonkurrenten medi Bayreuth, der sich nach dieser Saison von Michael Koch trennen wird.

Ahlmann baut Führung in der Global Champions Tour aus

Shanghai (dpa) - Christian Ahlmann hat seine Führung in der Global Champions Tour ausgebaut. Der Springreiter aus Marl belegte am Samstag bei der vierten Etappe der Serie in Shanghai mit Colorit den fünften Platz. Vor der Etappe am nächsten Wochenende in Hamburg liegt Ahlmann vor dem Italiener Emanuele Gaudiano und dem Briten John Whitaker. Den Großen Preis von Shanghai gewann Abdullah al Sharbatly aus Saudi-Arabien mit Tobalio dank der besseren Zeit im Stechen vor Marco Kutscher aus Bad Essen mit Van Gogh.