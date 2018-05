Stuttgart (dpa) - AfD-Chefin Frauke Petry sieht ihre Partei in der Pflicht, ein "Europa der souveränen Vaterländer" zu schaffen. Dabei verbiete es sich, sich in die nationalen Belange möglicher Partner einzumischen, sagte sie beim Bundesparteitag in der Landesmesse bei Stuttgart. Die AfD will ein Grundsatzprogramm verabschieden. Sie ist inzwischen in der Hälfte der Länderparlamente vertreten. Der Beginn des Treffens wurde von Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und linken Demonstranten begleitet. Rund 400 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei sprach von gewaltbereiten Linksautonomen.

