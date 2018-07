Fortaleza (SID) - Das deutsche Parade-Duo Laura Ludwig/Kira Walkenhorst ist im Achtelfinale der World-Tour-Open im brasilianischen Fortaleza im Achtelfinale ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzten Hamburgerinnen, die bei den Olympischen Spielen in Rio als größte deutsche Medaillenhoffnungen im Beachvolleyball gelten, mussten sich den Brasilianerinnen Juliana da Silva/Taiana Lima (Nr. 4) mit 1:2 geschlagen geben.

Auch für Teresa Mersmann/Isabel Schneider (Münster) war die Runde der letzten 16 Endstation. Sie unterlagen den favorisierten Niederländerinnen Madelein Meppelink/Marleen Van Iersel (Niederlande/Nr. 3) mit 0:2.

Letzte Deutsche in Fortaleza sind damit Jonathan Erdmann und Kay Matysik. Die Berliner zogen als Gruppenzweite in die K.o.-Runde ein und spielten sich mit zwei weiteren Siegen in die Runde der letzten Acht. Dort treffen Erdmann/Matysik am Samstagnachmittag (17.00 Uhr MESZ) auf die an Nummer zwei gesetzten US-Amerikaner Jacob Gibb/Casey Patterson.