Potsdam (dpa) - Eltern von Kita-Kindern, Flugreisende und Pendler in Deutschland können aufatmen. Statt neuer Streiks im öffentlichen Dienst gibt für die mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen ein deutliches Lohnplus - und zwar von fast fünf Prozent. Am Abend erzielten Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam den Durchbruch. Die Arbeitgeber hatten ihr ursprüngliches Angebot von drei Prozent mehr Lohn bis 2017 zweimal nachgebessert.

