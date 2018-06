Washington (AFP) Eine Frau in den USA ist zu 100 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie einer schwangeren Frau das Baby aus dem Leib geschnitten hat. Die 36-Jährige habe vor der grausigen Tat ihrem Lebensgefährten gegenüber monatelang eine Schwangerschaft vorgetäuscht, hieß es in Medienberichten aus dem US-Bundesstaat Colorado am Samstag. Dann habe sie über eine Internetanzeige Säuglingskleidung angeboten und so ihr Opfer, eine im siebten Monat schwangere Frau, in ihr Haus gelockt.

