Los Angeles (SID) - Die Oklahoma City Thunder sind in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA nach dem Erfolg über Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks hart gelandet. Im ersten Viertelfinale bei den San Antonio Spurs ging das Team um die Superstars Kevin Durant und Russell Westbrook mit 92:124 unter.

"Wir haben einen großartigen Tag und sie einen schlechten Tag erwischt", sagte Spurs-Trainer Gregg Popovich: "Die Bälle wollten in den Korb." San Antonio traf in der ersten Hälfte 81,8 Prozent seiner Würfe, LaMarcus Aldridge zeigte mit 38 Punkten seine Saisonbestleistung.

Beim Gegner mussten sich Durant mit 16 und Westbrook mit 14 Punkten begnügen. OKC hatte Dallas in der ersten Runde mit 4:1 ausgeschaltet, das zweite Spiel in San Antonio findet am Montag statt.