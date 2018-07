Ouagadougou (AFP) Im Zuge einer Hitzewelle leidet die Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou, unter einer dramatischen Wasserknappheit - jetzt sollen die Stadtviertel nur noch abwechselnd mit Wasser versorgt werden. Ab Dienstag werde es nur noch für zwölf Stunden in einem bestimmten Stadtgebiet Wasser geben und danach in einem anderen Stadtgebiet, teilten die Behörden des westafrikanischen Landes am Samstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.