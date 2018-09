Stuttgart (AFP) Die deutschen Außengrenzen sollen nach dem Willen der AfD wieder flächendeckend gesichert werden. Dazu sollten "gegebenenfalls Schutzzäune oder ähnliche Barrieren errichtet werden", beschloss der AfD-Parteitag am Sonntag in Stuttgart mit großer Mehrheit. Auch sollten "betriebsbereite Grenzübergangsstellen bereitstehen", die je nach Bedarf jederzeit wieder in Betrieb gehen sollten.

