Berlin (AFP) Im Anschluss an die so genannte "Revolutionäre 1.-Mai-Demo" ist es im Berliner Stadtteil Kreuzberg zu gewaltsamen Übergriffen gekommen. Demonstranten hätten Steine und Flaschen auf Polizisten geschleudert, teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Die Beamten hätten daraufhin zwei Verdächtige festgenommen.

