Berlin (AFP) DGB-Chef Reiner Hoffmann hat zum Tag der Arbeit die Bundesregierung aufgefordert, mehr gegen die soziale Spaltung in Deutschland zu tun. Die Schere bei Einkommen und Vermögen öffne sich immer weiter, sagte Hoffman nach Gewerkschaftsangaben am Sonntag auf der zentralen Kundgebung zum 1. Mai des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Stuttgart.

