Berlin (AFP) Zur alljährlichen "Revolutionären 1.-Mai-Demo" haben sich am Sonntagabend in Berlin mehrere hundert Anhänger der linken Szene versammelt. Nach Polizeiangaben kamen zunächst 400 Menschen im Berliner Stadtteil Kreuzberg zusammen, wo am Abend die Demonstration starten sollte. Die Polizei war mit 1200 Einsatzkräften vor Ort.

