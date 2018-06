Sotschi (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom zehnten Startplatz in den Großen Preis von Russland in Sotschi (14 Uhr/RTL und Sky). Dem Engländer blieb eine Strafversetzung auf den letzten Startplatz erspart.

Sein Mercedes-Team ersetzte den fehlerhaften Motor durch einen bereits eingesetzten Ersatzmotor. Auch das Austauschen weiterer Einzelteile geschah innerhalb des Reglements, sodass keine Strafe für den 31-Jährigen fällig wurde.

Wegen der Probleme, die am Samstag während des Qualifyings am Energierückgewinnungssystem MGU-H aufgetaucht waren, hatte Hamilton im letzten Abschnitt keine Runde mehr fahren können und war damit als Zehnter gewertet worden.

Mercedes bestätigte am Samstag, dass beim dreimaligen Titelträger das gleiche Problem wie vor zwei Wochen in China aufgetaucht sei. Es handele sich um einen "außergewöhnlichen Defekt", hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Samstag erklärt.

Im Kampf um die WM ist das Motorproblem für den Briten dennoch der nächste Rückschlag, weil sein bereits um 36 Punkte enteilter Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden) von der Pole Position startet. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) wurde wegen eines Getriebewechsels vor dem Qualifying um fünf Plätze zurückversetzt und geht als Siebter ins Rennen.