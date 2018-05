Sotschi (SID) - Die besten Sprüche rund um den Großen Preis der Formel 1 in Russland (zusammengestellt vom SID):

"Jemand ist mir ins Heck gefahren. Was verflucht nochmal machen wir eigentlich hier?!" (Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, nachdem er in der zweiten Kurve vom Russen Daniil Kwjat im Red Bull abgeschossen wurde.)

"Der ist jetzt sicher sauer auf mich, aber damit komme ich klar." (Red-Bull-Pilot Daniil Kwjaat über Sebastian Vettel nach dem von ihm verschuldeten Unfall.)

"Das ist absolut inakzeptabel. Man kann einem einmal ins Auto fahren, aber gleich zweimal, nein, das ist nicht hinnehmbar."(Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene zum Crash zwischen Red-Bull-Pilot Daniil Kwjaat und Sebastian Vettel.)

"Wir müssen zurück zu den guten alten Tagen, als ich in einer Position mit viel mehr Macht war. Als ich ein Diktator war. Die Struktur der Formel 1 ist einfach falsch. Wir haben es Ferrari und Mercedes erlaubt, dass sie unsere Show leiten." (Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone zum ständigen Gezerre um die Ausrichtung der Serie.)

"Russland ist ein wichtiges Land. Wir werden hier solange fahren, wie es Herr Putin will. Vergesst Verträge. Solange er einen WM-Lauf will, wird der Grand Prix bleiben." (Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone über die Zukunft des Großen Preis von Russland.)

"Du änderst etwas von dem du weißt, dass es keinen Unterschied machen wird." (Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zum in Sotschi beschlossenen Reglement der Formel 1 ab 2017.)

"Wenn wir auf einer Geraden 360 statt 340 km/h fahren, merken wir Fahrer das zwar, aber es macht uns nicht automatisch mehr Spaß." (Manor-Pilot Pascal Wehrlein zum in Sotschi beschlossenen Reglement der Formel 1 ab 2017.)

"Wenn das in den nächsten 20 Jahren auch nur ein Leben rettet, ist die Einführung richtig." (Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, der den Cockpitschutz Aeroscreen getestet hat.)

"Bei der Windschutzscheibe musst du nachher natürlich die Fliegen abkratzen." (Ferrari-Pilot Sebastian Vettel zum Cockpitschutz Aeroscreen.)

"Diese Scheibe sieht so schlecht aus. Da hat man diese coolen, eleganten, futuristischen Formel-1-Autos, und dann verschandelt man sie mit einem Schutzschild." (Mercedes-Pilot Lewis Hamilton zum Cockpitschutz Aeroscreen.)

"Die Formel 1 braucht keine Helden." (Honda-Pilot Fernando Alonso zum Cockpitschutz Aeroscreen. Der zweimalige Weltmeister hatte beim Saisonauftakt in Melbourne einen Horrorcrash mit Rippenbrüchen überstanden.)

"Ich bin auf jeden Fall der erfahrenste Nico Rosberg." (WM-Spitzenreiter Nico Rosberg auf die Frage, ob er momentan der beste Nico Rosberg aller Zeiten ist.)

"Heute Morgen habe ich mich zweimal gedreht. Heute Nachmittag nicht. Also war das eine Verbesserung." (Ferrari-Pilot Sebastian Vettel nach dem zweiten freien Training am Freitag. Er musste seinen Boliden frühzeitig wegen Elektronikproblemen abstellen.)

"Jetzt habe ich gerade 50 Euro an Sebastian verloren, weil ich gewettet habe, nach dem Qualifying müssen wir nicht auf Deutsch reden." "Und du hast erst 50.000 gesagt!" (Mercedes-Pilot Nico Rosberg und Ferrari-Pilot Sebastian Vettel bei der Pressekonferenz nach dem Qualifying.)

"Verflixt, diese Deutschen ? immer so pessimistisch! Denkt doch mal positiv! Die Saison ist noch so lang. Wir glauben daran, dass wir diese Saison drehen können." (Ferrari-Pilot Sebastian Vettel bei der Pressekonferenz nach dem Qualifying zur These eines deutschen Journalisten, der Rückstand zu Mercedes sei eher größer als kleiner geworden.)