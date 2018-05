München (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihren Titel erfolgreich verteidigt und vorzeitig ihren dritten Meisterschafts-Coup nach 1976 und 2015 perfekt gemacht. Das Team von Thomas Wörle besiegte Bayer Leverkusen klar mit 5:0 (2:0) und ist an den noch ausstehenden beiden Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Vor rund 1100 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße besiegelten Dreifach-Torschützin Vivianne Miedema (25./53./59.), Mana Iwabuchi (27.) sowie Sara Däbritz (79.) den 17. Sieg der Münchnerinnen im 20. Liga-Saisonspiel. Die bislang einzige Niederlage hatte die Wörle-Elf vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt (0:1) kassiert. Bereits ein Unentschieden am Sonntag hätte den FCB-Frauen zum neuerlichen Titelgewinn gereicht.

Die "Ladies in Red" aus der bayerischen Hauptstadt haben nun 53 Punkte auf dem Konto. Der ärgste Verfolger VfL Wolfsburg (41 Zähler) muss zwar noch eine Nachholpartie absolvieren, der Zwölf-Punkte-Rückstand ist aber ungeachtet dessen nicht mehr wettzumachen.

Die Wölfinnen traten am Sonntag zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim 1. FFC Frankfurt an (Hinspiel: 4:0). Der einstige Serienmeister aus Hessen steht derzeit mit 37 Punkten aus 19 Spielen auf dem dritten Rang der Bundesliga-Tabelle. Werder Bremen indes steht nach der 0:6 (0:1)-Heimpleite gegen die SGS Essen als zweiter Absteiger nach dem 1. FC Köln fest.