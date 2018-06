Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp vom ehemaligen englischen Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat sich vehement über die Anstoßzeit der Sonntagspartie bei Swansea City (12.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MESZ) beklagt. "Um 12.00 Uhr zu spielen, ich kann das nicht glauben. Wir sind um 3.30 Uhr am Freitagmorgen zu Hause gewesen, und ich bin sicher, dass keiner sofort schlafen konnte", wetterte der 47-Jährige, der mit seiner Mannschaft am Donnerstag im Halbfinalhinspiel der Europa League 0:1 beim FC Villarreal verloren hatte.

62 Stunden später musste er mit den Reds wieder ran. "Während wir Fußball spielen, haben alle anderen in England ihr Lunch. Für mich ist es das erste Mal, dass ich um 12.00 Uhr spielen muss. Wer hat diese Entscheidung getroffen?", schimpfte Klopp, der seine Mannschaft durch neun Spiele in den letzten 30 Tagen körperlich besonders beansprucht sieht: "Die Belastung im letzten Spiel war groß, deshalb muss ich mir Gedanken über die Aufstellung in Swansea machen." Der Coach wird wohl einige Stammspieler aus der Anfangsformation rotieren. Am kommenden Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport1) steht das Rückspiel in der Europa League gegen Villarreal auf dem Programm.

Die frühe Anstoßzeit am Sonntag hat mit dem milliardenschweren TV-Vertrag für die englische Premier League zu tun. Die Spieltage werden von der Anstoßzeit her zerstückelt, dadurch soll den übertragenden Sendern mehr Exklusivität eingeräumt werden.