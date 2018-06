Darmstadt (dpa) - Nach der Aufhebung des umstrittenen Innenstadt-Verbots für die Fans von Eintracht Frankfurt sind die befürchteten Krawalle beim Hessenderby in Darmstadt weitgehend ausgeblieben. Allerdings sind nach abschließenden Angaben der Polizei rund um das Spiel etwa 530 Personen vorläufig festgenommen geworden. Vor, während und nach dem Spiel, für das die Frankfurter Anhänger wegen der Ausschreitungen im Hinspiel ausgeschlossen worden waren, kam es zu etlichen Auseinandersetzungen in der Stadt und am Stadion. Insgesamt sei eine große Anzahl gewaltbereiter Fans beider Lager unterwegs gewesen.

