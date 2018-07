Guatemala-Stadt (AFP) In Guatemala ist ein von den USA gesuchter mutmaßlicher Drogenboss festgenommen worden. Marlon Francesco Monroy Meono alias "El Fantasma" (Der Geist) sei Fahndern am Samstag bei einer Hausdurchsuchung in der Stadt Antigua Guatemala ins Netz gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Monroy Meono war demnach zuletzt einer der mächtigsten Drogenbosse in dem mittelamerikanischen Land.

