Bagdad (dpa) - Bei einem Doppelanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat in der irakischen Stadt Samawa haben zwei Selbstmordattentäter mindestens 30 Menschen mit in den Tod gerissen. 55 Menschen wurden in dem vor allem von Schiiten bewohnten Ort rund 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Bagdad verletzt, wie Vize-Provinzgouverneur Sami al-Hasani mitteilte. Der IS bekannte sich im Internet zu den Anschlägen. Die sunnitische Terrormiliz verübt immer wieder Anschläge auf Schiiten. Erst gestren waren bei einem Attentat mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

