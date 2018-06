Washington (dpa) - Die 17-jährige Malia, älteste Tochter von US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle, soll an der renommierten Harvard University studieren. Das teilten die Eltern mit, die selber früher an der Uni in Cambridge Rechtswissenschaften gebüffelt haben. Allerdings wird Malia erst ein gutes Jahr lang Jahr pausieren, um außerhalb des Klassenzimmers Erfahrungen zu sammeln. Sie schließt in diesem Mai die High School ab, beginnt ihr Studium aber erst im Herbst 2017, wie die Obamas verkündeten.

