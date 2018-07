Bayern verpasst vorzeitig Titel - Abstiegskandidat Eintracht hofft

Berlin (dpa) - Der FC Bayern hat den vorzeitigen Gewinn der 26. deutschen Fußball-Meisterschaft verpasst. Die Münchner mussten sich am drittletzten Bundesliga-Spieltag mit einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach begnügen. Vor den verbleibenden zwei Partien hat der Titelverteidiger aber noch fünf Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Im Tabellenkeller verließ Eintracht Frankfurt durch das 2:1 im Hessenduell bei Darmstadt 98 einen direkten Abstiegsplatz. Bayer Leverkusen sicherte sich durch das 2:1 gegen Hertha BSC vorzeitig die Champions-League-Teilnahme.

Rummenigge zu Hummels-Wechsel: Nicht bis nach Pokalfinale warten

München (dpa) - Karl-Heinz-Rummenigge geht davon aus, dass sich der FC Bayern und Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund noch vor dem Aufeinandertreffen im DFB-Pokalfinale über einen Wechsel von BVB-Kapitän Mats Hummels verständigen werden. "Ich glaube nicht, dass man so lange warten wird. Beide Clubs haben kein Interesse, dass die Geschichte gezogen wird. Beide wollen da vorher Klarheit schaffen", sagte Vorstandschef Rummenigge am Samstag. "Ich bin durchaus optimistisch, dass die Vereine eine seriöse Lösung finden."

Trotz Niederlage in Barcelona zieht THW Kiel ins Final 4 ein

Barcelona (dpa) - Der THW Kiel hat das Endrundenturnier in der Handball-Champions-League erreicht. Die Norddeutschen unterlagen am Samstag im Viertelfinal-Rückspiel dem Titelverteidiger FC Barcelona zwar mit 30:33 (14:13). Weil sie das Hinspiel sechs Tage zuvor aber mit 29:24 gewonnen hatten, waren sie in der Gesamtwertung zwei Tore besser als die Spanier. Das Final 4 wird Ende Mai in Köln ausgespielt.

Flensburg im DHB-Pokalfinale wie im Vorjahr gegen Magdeburg

Hamburg (dpa) - Im DHB-Pokal kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg. Die Magdeburger qualifizierten sich am Samstag für das Endspiel an diesem Sonntag durch ein 36:33 nach Verlängerung im Halbfinale gegen den Bergischen HC. Durch den Finaleinzug spielen die Magdeburger in der kommenden Saison im europäischen EHF-Pokal. Zuvor hatte Cupverteidiger Flensburg sein Spiel gegen den Bundesliga-Ersten Rhein-Neckar Löwen nach Verlängerung mit 31:30 gewonnen.

Kohlschreiber erreicht Tennisfinale in München

München (dpa) - Lokalmatador Philipp Kohlschreiber steht zum fünften Mal im Finale des Tennisturniers von München. Der 32 Jahre alte Profi aus Augsburg besiegte am Samstag im Halbfinale den Italiener Fabio Fognini mit 6:1, 6:4. Am Sonntag kämpft Kohlschreiber gegen den Österreicher Dominic Thiem um seinen dritten Titelgewinn bei den BMW Open. Thiem hatte sich im ersten Semifinale gegen das große deutsche Talent Alexander Zverev in drei Sätzen mit 4:6, 6:2, 6:3 durchgesetzt.