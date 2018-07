Rosberg gewinnt auch viertes Formel-1-Saisonrennen

Sotschi (dpa) - WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat auch das vierte Saisonrennen der Formel 1 gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte am Sonntag in Sotschi beim Großen Preis von Russland vor seinem britischen Teamkollegen Lewis Hamilton. Dritter wurde der finnische Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel schied nach einem Unfall ebenso bereits in der ersten Runde aus. In der Gesamtwertung baute Rosberg seinen Vorsprung mit der Maximalausbeute von nun 100 Punkten auf 43 Zähler vor Titelverteidiger Hamilton aus. Titelaspirant Vettel liegt schon 67 Punkte zurück.

Bayern-Frauen feiern erneut deutsche Fußball-Meisterschaft

München (dpa) - Die Fußball-Frauen des FC Bayern München sind zum dritten Mal deutscher Meister. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 5:0 und verteidigte damit erfolgreich den Vorjahrestitel. Die dreimal erfolgreiche Vivianne Miedema, Mana Iwabuchi und Sara Däbritz sorgten beim verdienten Heimsieg für die Tore. Vor 2015 und 2016 hatten die Bayern-Frauen im Jahr 1976 die Meisterschaft bejubelt.

Kerber bei Tennis-Turnier in Madrid sofort ausgeschieden

Madrid (dpa) - Angelique Kerber ist nur eine Woche nach ihrem Erfolg in Stuttgart gleich in der ersten Runde des Tennis-Turniers in Madrid ausgeschieden. Die an Nummer zwei gesetzte Australian-Open-Siegerin verlor am Sonntag 4:6, 2:6 gegen die Weltranglisten-33. Barbora Strycova aus Tschechien. Nach zuvor vier Siegen in den bisherigen vier Vergleichen musste sich Kerber diesmal nach nur 69 Minuten geschlagen geben. Sabine Lisicki setzte sich dagegen mit 6:1, 6:3 gegen Qualifikantin Monica Puig aus Puerto Rico durch. Das hochkarätig besetzte Turnier ist mit 4,8 Millionen Euro dotiert.

VfB auch in Bremen ohne Großkreutz - Tyton bleibt im Tor

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart muss auch im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen am Montagabend auf Kevin Großkreutz verzichten. Trainer Jürgen Kramny will angesichts zweier weiterer Spiele kein Risiko eingehen, wie er am Sonntag erklärte. Großkreutz fehlt den Schwaben seit Mitte März, als er sich beim 3:3 gegen den FC Ingolstadt einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Der zuletzt umstrittene Przemyslaw Tyton wird auch in Bremen im Tor stehen.

Atlético-Abwehrchef Diego Godín kann in München spielen

Madrid (dpa) - Atlético Madrids Abwehrchef Diego Godín wird im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Bayern München wieder einsatzfähig sein. Das teilte Atlético am Sonntag mit. Der 30 Jahre alte Uruguayer hatte am vorigen Mittwoch beim 1:0-Sieg im Hinspiel gefehlt, nachdem er sich am 20. April eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Neben Godín sei auch der seit eineinhalb Wochen am linken Knöchel angeschlagene belgische Stürmer Yannick Carrasco wieder fit, hieß es.

Radprofi Quintana gewinnt Tour de Romandie - Kittel erkältet raus

Genf (dpa) - Radprofi Nairo Quintana hat nach der Katalonien-Rundfahrt seine zweite große Etappenfahrt in dieser Saison gewonnen. Der 26 Jahre alte Kolumbianer holte sich am Sonntag erwartungsgemäß den Sieg bei der 70. Tour de Romandie in der Schweiz. Bei der Giro-Generalprobe verwies Quintana den Franzosen Thibaut Pinot in der Endabrechnung mit 19 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Der erkältete Topsprinter Marcel Kittel stand zum Finale am Sonntag nicht mehr am Start der 5. Etappe, die in Genf endete. Den Tagessieg auf der letzten Etappe holte sich bei Regen und tiefen Temperaturen nach 177,4 Kilometern der Schweizer Michael Albasini.

Golfprofi Siem starker Dritter bei China Open - Premierensieg für Li

Peking (dpa) - Golfprofi Marcel Siem hat die China Open auf einem hervorragenden dritten Platz beendet. Der 35-jährige Ratinger spielte am Sonntag in Peking eine fehlerfreie 66er Schlussrunde und verpasste mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen seinen fünften Erfolg auf der European Tour nur knapp. Den Sieg im Topwin Golf & Country Club sicherte sich Haotong Li aus China mit 266 Schlägen vor dem Chilenen Felipe Aguilar. Für den 20-jährigen Li, die Nummer 237 der Weltrangliste, war es der erste Triumph auf der Europa-Tour.

Mick Schumacher vergibt Formel-4-Sieg auf dem Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (dpa) - Mick Schumacher hat im Formel-4-Rennen auf dem Sachsenring kurz vor Schluss den Sieg verschenkt. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ließ sich am Sonntag nach langer Führung noch überrumpeln und musste sich mit Rang zwei hinter Mike-David Ortman begnügen. Der Berliner hatte am Vortag schon das erste Rennen auf dem Sachsenring gewonnen und holte sich im zweiten von drei Läufen mit einem starken Manöver gegen Schumacher den zweiten Sieg. Dritter wurde der Australier Joey Mawson, der die Gesamtwertung mit 86 Punkten anführt. Schumacher, der für das italienische Prema Powerteam fährt, ist mit 61 Punkten Zweiter.

NHL-Playoffs: Sieg für Pittsburghs Kühnhackl, Niederlage für Greiss

Tampa (dpa) - Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat mit seinen New York Islanders in der zweiten Runde der NHL-Playoffs den 1:1-Ausgleich in der Serie Best-of-Seven hinnehmen müssen. Der vierfache Stanley-Cup-Sieger verlor Spiel zwei am Samstag (Ortszeit) bei den Tampa Bay Lightning mit 1:4 und konnte dabei nicht an die gute Leistung des 5:3-Sieges zum Auftakt anknüpfen. Auch im zweiten Halbfinale der Eastern Conference steht es 1:1. Tom Kühnhackl gewann mit den Pittsburgh Penguins bei den Washington Capitals mit 2:1 und feierte einen wichtigen Auswärtssieg mit seinem Team.