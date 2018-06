Moskau (AFP) Russland bemüht sich nun offenbar doch um eine Einhaltung der Waffenruhe in der nordsyrischen Stadt Aleppo. "Es laufen aktive Verhandlungen, um ein 'Regime des Schweigens' in der Provinz Aleppo zu etablieren", sagte Generalleutnant Sergej Kuralenko am Sonntag laut russischen Nachrichtenagenturen. Er rief "alle Seiten" auf, die US-russischen Bemühungen um die Rettung der vor zwei Monaten ausgerufenen Feuerpause zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.