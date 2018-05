Berlin (AFP) Die Bundesregierung schließt aus, dass beim geplanten Freihandelsabkommen TTIP private Schiedsgerichte für Streitigkeiten zwischen Unternehmen und Staaten vereinbart werden. "Es wird keine privaten Schiedsgerichte geben", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Diese Position habe die EU-Kommission von Deutschland übernommen und in die Verhandlungen mit den USA eingebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.