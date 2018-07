Frankfurt/Main (AFP) Beschäftigte des Internet-Versandhändlers Amazon haben am Montag einen bundesweiten zweitägigen Streik begonnen. Aufgerufen waren Mitarbeiter an den Standorten Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg und Werne, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Hessen und in Nordrhein-Westfalen mitteilte. Rund 60 Amazon-Beschäftigte aus Bad Hersfeld und Leipzig reisten demnach ins polnische Breslau, wo Amazon ebenfalls einen Standort hat.

