Brüssel (AFP) In der Flüchtlingskrise haben Deutschland und fünf weitere EU-Länder offiziell die Verlängerung von Grenzkontrollen über Mitte Mai hinaus gefordert. Ein entsprechendes Schreiben schickten Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und seine Kollegen aus Österreich, Frankreich, Belgien, Dänemark und Schweden am Montagnachmittag an die EU-Kommission. Darin wird nicht nur auf die Flüchtlingskrise, sondern auch auf die Terrorgefahr verwiesen.

