Luxemburg (AFP) Die Zahl minderjähriger Asylbewerber, die ohne Familie in die EU gekommen sind, hat sich im vergangenen Jahr vervierfacht. 2015 seien 88.300 Flüchtlinge unter 18 Jahren ohne Eltern oder andere Familienmitglieder in Europa eingetroffen und hätten Schutz beantragt, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Montag mit. Neun von zehn der Jugendlichen waren demnach Jungen (91 Prozent).

