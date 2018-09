Gau-Bickelheim (AFP) Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 61 in Rheinland-Pfalz hat sich in der Nacht zu Montag Hundefutter großflächig über Fahrbahn und Randstreifen verteilt. Ein mit der Tiernahrung beladener Lastwagen sei wegen eines geplatzten Reifens ins Schleudern gekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert, erklärte die Polizei in Gau-Bickelheim.

