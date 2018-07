Berlin (AFP) Scharfe Kritik vor allem an den AfD-Parteitagsbeschlüssen zum Islam hat der Parteigründer und frühere Vorsitzende Bernd Lucke geübt. "Das ist mit rechtstaatlichem Denken und mit dem, was die AfD mal wollte, völlig unvereinbar", sagte Lucke dem "Münchner Merkur" (Dienstagsausgabe). Er warf der AfD vor, sie sei "an den rechten Rand gerutscht".

