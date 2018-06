Berlin (AFP) Der türkische Botschafter in Deutschland, Hüseyin Avni Karslioglu, hat die geplante Bundestagsresolution zu dem Massaker an den Armeniern kritisiert. Es sei "fragwürdig, wie der Bundestag mit einer Entschließung, in der diese Ereignisse als 'Völkermord' bezeichnet werden, zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien beitragen" könne, sagte Karslioglu der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).

