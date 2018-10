Berlin (AFP) Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen hat sich besorgt über die wachsende Islamfeindlichkeit und die Ablehnung von Flüchtlingen in Deutschland gezeigt. Das Klima am rechten Rand sei "insgesamt rauer" geworden, sagte Maaßen am Montag in Berlin. Derzeit sehe er diese Entwicklung aber noch als "Thema des politischen Diskurses" und nicht als Aufgabe für seine Behörde an.

