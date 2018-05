Berlin (AFP) Die Anschlagsgefahr in Deutschland ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes unverändert hoch. Der sogenannte Islamische Staat "ist bestrebt, auch bei uns Anschläge zu begehen, wenn er die Möglichkeit dazu hat", sagte Behördenchef Hans-Georg Maaßen dem rbb Inforadio. Deutschland sei genauso gefährdet wie Frankreich oder Belgien. "Die Gefahrenlage sehen wir als sehr ernst an. Sie hat in den vergangenen Monaten in ganz Westeuropa zugenommen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.