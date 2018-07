Berlin (AFP) Nach Ausschreitungen am Rande von Demonstrationen zum 1. Mai in Hamburg hat die Polizei zahlreiche Menschen festgenommen. Die Beamten hätten 20 Personen unter anderem wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen, 21 Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei in der Hansestadt in der Nacht zum Montag. Demonstranten hätten Steine und Flaschen auf Polizisten geschleudert, auch Feuerwerk sei gegen Beamte eingesetzt worden.

