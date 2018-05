Odessa (AFP) In der ukrainischen Schwarzmeer-Stadt Odessa haben am Montag mehrere hundert Menschen der mehr als 40 Toten gedacht, die dort bei Spannungen zwischen prorussischen und regierungstreuen Bürgern vor zwei Jahren getötet wurden. Rund 3000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um neue Auseinandersetzungen zu verhindern. Der Platz Kulikowje Polje, an dem damals 42 Menschen in einem in Brand gesetzten Gewerkschaftsgebäude ums Leben kamen, wurde abgesperrt.

