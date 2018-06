Paris (AFP) Die Polizei in Paris hat am Montag erneut ein auf offener Straße errichtetes Flüchtlingslager geräumt. In den frühen Morgenstunden begannen insgesamt 150 Einsatzkräfte, die mehr als tausend Flüchtlinge aus dem Camp unter einer Hochbahntrasse der Metro im Nordosten der französischen Hauptstadt zu Bussen zu begleiten, wie die Polizei mitteilte. Die Flüchtlinge sollten dann zu Notunterkünften gefahren werden.

