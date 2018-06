Paris (AFP) Seltene Briefe an den Vater, zum Teil unveröffentlichte Manuskripte und sehr persönliche Fotos aus dem Besitz des französischen Schriftstellers Marcel Proust kommen am 31. Mai in Paris unter den Hammer. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert insgesamt mehr als 120 Fotografien, Zeichnungen, Bücher, Manuskripte und Briefe des Verfassers, der mit seinem Hauptwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" Weltruhm erlangte.

