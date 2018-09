München (SID) - Atlético Madrid will sich im Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (Dienstag, 20.45 Uhr/ZDF und Sky) nicht mit einem Unentschieden zufrieden geben. "Wir wollen gewinnen", sagte Trainer Diego Simeone am Abend vor dem Spiel in München. Ähnlich äußerte sich Angreifer Fernando Torres, der im Hinspiel (1:0) bei einem Schuss an den Pfosten nur knapp einen zweiten Treffer für die Spanier verpasst hatte: "Wir werden auf jeden Fall auf Sieg spielen", versicherte er.

Simeone behauptete, seine Mannschaft werde nicht viel anders auftreten als am vergangenen Mittwoch in Madrid. "Wir werden", betonte der 46 Jahre alte Argentinier, "unseren Stil spielen, wir werden wir selbst sein." Das heißt für die Münchner: Auch das Rückspiel wird eine Geduldsprobe. "Wir haben es geschafft, im Hinspiel gut zu stehen. Es wird ein ähnliches Spiel werden. Es wird so ablaufen wie im Hinspiel", behauptete Atléticos Mannschaftskapitän Gabi.

Angreifer Torres erläuterte vor dem Abschlusstraining in der Münchner Arena auch noch einmal, was Atlético so stark mache: Mannschaftsgeist und Zusammenhalt. "Wir sind nicht stark, wenn wir nicht eine Mannschaft sind", sagte er, aber "als Mannschaft können wir jeden schlagen. Wir wollen eine Mannschaft sein. Das ist unsere Philosophie." Und dazu gehöre auch: "Wir sterben füreinander. Das ist eine Schlacht da draußen. Jeder kämpft für den anderen. Jeder gibt sein Leben für den anderen."