München (SID) - Der FC Bayern kann im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) gegen Atlético Madrid auf Superstar Franck Ribéry zurückgreifen. Der 33 Jahre alte Franzose absolvierte am Montagnachmittag das Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters ohne Probleme.

"Er hat trainiert, er ist dabei und eine Option mehr für uns", sagte Trainer Pep Guardiola am Montagabend, ließ aber offen, ob Ribéry beginnen wird. Er habe die Einheit "voll durchgezogen", hatte der Verein vorher mitgeteilt.

Der Offensivspieler fehlte am Samstag beim 1:1 der Bayern in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach wegen Problemen am Rücken. Beim 0:1 im Hinspiel in Madrid hatte Ribéry zunächst auf der Bank gesessen und war nach 64 Minuten eingewechselt worden.

Weltmeister Jerome Boateng war nach monatelanger Verletzungspause schon gegen Gladbach zurückgekehrt. Man werde "schauen, wir werden mit ihm sprechen", sagte Guardiola auf die Frage, ob der 27 Jahre alte Innenverteidiger schon wieder Kraft für 120 Minuten habe.

Der Bayern-Coach muss am Dienstagabend nur auf die Langzeitverletzten Holger Badstuber und Arjen Robben verzichten. Wann der 32 Jahre alte Niederländer sein Comeback feiert ist weiter offen.

Insgesamt nahmen 26 Spieler am Abschlusstraining teil. Im Mittelpunkt des Trainings standen Standardsituation und Torabschlüsse.