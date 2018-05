Bremen (SID) - Werder Bremen bekommt vor dem Abstiegsthriller am Abend gegen den VfB Stuttgart (20.15 Uhr/Sky) ausdauernde Unterstützung eines Fans. Emin da Silva startete am Vormittag eine besondere Aktion: Der Extremsportler wollte einen Marathon rund um das Weserstadion laufen. Da Silva drehte im Werder-Trikot in der Sonne fleißig seine Runden. Um auf die 42,195 km zu kommen, müsste er die Arena geschätzte 60mal umrunden.

Auch im Kellerduell gegen die Schwaben ist ein langer Atem gefordert: Durch den Sieg von Eintracht Frankfurt bei Darmstadt 98 (2:1) ist Werder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Mit einem Sieg gegen Stuttgart könnte sich das Team von Trainer Viktor Skripnik allerdings auf den 15. Rang verbessern. Zur Vorbereitung reisten die Bremer am Samstagnachmittag in ein Kurztrainingslager nach Verden.