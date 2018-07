Höxter (dpa) - Das mutmaßlich für den Tod einer 41-Jährigen verantwortliche Paar aus Höxter soll ein weiteres Tötungsdelikt gestanden haben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn wollte dies zunächst weder bestätigen noch dementieren. Vorher hatten auch die "Neue Westfälische" und die "Bild"-Zeitung über das Geständnis berichtet. Das Paar, ein Mann und seine Ex-Frau, sollen die Frau in dem Haus in Nordrhein-Westfalen so schwer misshandelt haben, dass sie starb.

